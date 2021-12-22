Мадагаскарский министр по делам полиции Серж Желле выжил в крушении вертолета. Чтобы спастись, ему пришлось еще 12 часов плыть к берегу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Сообщается, что Желле стал одним из двух выживших и плывших около 12 часов до берега после того, как их вертолет разбился у северо-восточного побережья острова. Он и еще один полицейский достигли берега в приморском городе Махамбо во вторник утром после выпрыгивания из падающего вертолета. Они использовали одно из сидений вертолета как плавучее средство. "Мое время умирать еще не пришло", — заявил генерал Желле на одном из опубликованных в социальных сетях видео. Также сообщается, что министр летел на место кораблекрушения у северо-восточного побережья Мадагаскара. В результате этого инцидента погибли не менее 39 человек. Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Мадагаскара затонуло грузовое судно Francia, на борту которого находились 138 нелегальных пассажиров. На данный момент известно уже о 64 погибших.