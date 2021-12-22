Возможность использовать тысячу за вакцинацию от коронавируса на покупку лекарства появится только во второй половине января. Связано это с техническими нюансами, над решением которых сейчас идет работа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова на брифинге в Кабмине. " Со второй половины января можно будет использовать эти средства, чтобы покупать лекарства…. Добавлю о технической части. Мы еще работаем с банками", — сказал министр. Как пояснил Федоров, в настоящее время правительство планирует, что покупка лекарства на "ковидную" тысячу будет доступна как онлайн, так и офлайн. Поэтому украинским банкам придется доработать техническую часть. " Банки готовятся выпускать карты , чтобы старикам было легче использовать эту возможность. Это точно можно будет делать в физических аптеках, но в отношении онлайн мы еще работаем, чтобы не было злоупотреблений", — заявил он. Кто может получить "ковидную" тысячу Получить выплату от государства могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для получения средств нужно обязательно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Действие". Куда уж можно потратить "ковидную" тысячу Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить выплату, выглядит следующим образом: железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины; билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр; билеты на концерты; абонемент в спортзал; товары в книжных магазинах. Напомним, для того чтобы получить "ковидную" тысячу в 2021 году, нужно успеть подать заявку до конца недели.