Совет: никогда намеренно не кашляйте в переполненном лифте, ведь это может вызвать серьезные последствия. Например, вас могут запросто вытолкать пинками из кабины за неуместную во время пандемии COVID-19 шутку.

Именно так и произошло с героем этого видео. На кадрах видно, что в и так переполненную кабину лифта в последний момент вломился четвертый пассажир. Ему, видимо, сделали замечание, на что он решил ответить — плюнуть в сторону одного из пассажиров.

Пожилой мужчина не растерялся. Дождавшись следующей остановки, он выволок силой шутника, который, судя по кадрам, намного его моложе. Шутнику осталось только ждать на полу следующего лифта.