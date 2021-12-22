В Харькове на взятке попался инспектор Укртрансбезопасности. Он продавал водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. По данным следствия, 36-летний чиновник за почти 10 тысяч гривен предлагал желающим получить водительское удостоверение. Он уверял "клиентов", что может договориться с сотрудниками Территориальных сервисных центров МВД Украины, руководителями лицензионных автошкол и медработниками. Поймали инспектора при получении взятки. Ему сообщено о подозрении. За такое преступление злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Фото: на взятке поймали инспектора Укртрансбезопасности (mvs.gov.ua) Напомним, в Житомирской области Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконной приватизации 1,2 тыс. гектаров земли более чем на 74 млн гривен. В организации "схемы" подозревают госслужащих.