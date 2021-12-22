Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, определяющий перечень должностей, которые могут официально комментировать внешнюю политику государства. В определенном списке президент, глава правительства и министр иностранных дел. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Офис президента Украины. "Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", — говорится в указе главы государства. Комментарии и заявления других лиц независимо от занимаемой должности не будут считаться официальной позицией Украины. Зеленский своим указом также обязал государственные органы согласовывать с Министерством иностранных дел: подготовку заграничных визитов; официальные заявления и комментарии по внешней политике; инициативы по вступлению в Украину членства в НАТО, ЕС и других организациях и объединениях; подготовку международных двусторонних или многосторонних документов; предложения по кандидатурам для назначения представителями в уставных и других органах международных организаций; проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед; участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях. Кроме того, теперь в составе украинской делегации на международных переговорах, встречах или конференциях должны обязательно быть: премьер-министр – первый заместитель или заместитель главы МИД; первый вице-премьер, вице-премьер – руководитель соответствующего подразделения МИД; министр – представитель МИД, занимающий должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенный главой МИД. Если переговоры проводятся за пределами Украины, в делегацию также включается руководитель украинского дипломатического представительства.