Россия угрожает Украине «военно-техническим ответом на провокации».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации, говорится в материале РИА Новости:

«Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине… Вчера (президент России, — ред.) Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться».

Он подчеркнул, что Россия не хочет войны.

«Мы не хотим войны, президент Путин еще об этом раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужным», — добавил Лавров.

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что американские частные военные компании «готовят провокацию на Донбассе с применением химических компонентов». На инсинуацию уже ответили в Пентагоне.

Североатлантический Альянс отреагировал на размещение Россией войск у границ с Украиной — привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.