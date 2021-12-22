Учитывая современные вызовы безопасности на государственной границе, продолжаются меры по ее укреплению — на приграничном участке в Сумской области копают ров и насыпают вал, чтобы затруднить перемещение людей и техники.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Силовики отмечают, что обычно сезон инженерного обустройства границы длится до наступления зимы, но в этом году активные меры по укреплению госграницы на опасных направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание.

Сейчас на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство участка госграницы противотранспортными рвами. Здесь работает комплексная механизированная инженерная группа, которая прокапывает ров и насыпает вал, что является дополнительными препятствиями.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации: «У нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться».

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что американские частные военные компании «готовят провокацию на Донбассе с применением химических компонентов». На инсинуацию уже ответили в Пентагоне.

Североатлантический Альянс отреагировал на размещение Россией войск у границ с Украиной — привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.