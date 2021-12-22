По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», топ три достижения Украины в 2021 году, по мнению украинцев, это победа боксера Александра Усика (35%), успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программа «Большое строительство» (31%).

Около 20% опрошенных украинцев назвали главными победами расширение услуг приложения «Дія», массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро 2020.

«Еще ​​по 15% выбрали основными победами выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и реализацию норм обслуживания на украинском языке. 13-14% считают основным достижением принятия закона «Об олигархах» и санкциях против Медведчука, еще 7-9% избрали достижением старт рынка земель и договор об открытом небе с ЕС, 4-5% — «Крымскую платформу и успех Go A» на Евровидении. Лишь 2% сказали, что никаких достижений в этом году не было», — свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Этот же опрос показал, что материальное положение для 50% украинцев ухудшилось в 2021 году, изменений не почувствовали — 40%.

Как сообщалось ранее, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 24,2% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

Демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. В октябре общая смертность по сравнению прошлым годом выросла на 25,8%.