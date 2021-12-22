Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Европейский Союз сейчас не имеет возможностей для введения санкций в газовой сфере против России.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам года, пишет Agenzia Nova.

«Сегодня мы имеем лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ — нет», — сказал Драги.

По его словам, лидеры ЕС должны вести диалог с российским президентом Путиным: «В них (переговорах — ред.) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации: «У нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться».

Накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о том, что американские частные военные компании «готовят провокацию на Донбассе с применением химических компонентов». На инсинуацию уже ответили в Пентагоне.

Североатлантический Альянс отреагировал на размещение Россией войск у границ с Украиной — привел в повышенную боевую готовность Силы быстрого реагирования, общая численность которых составляет 40 тысяч военнослужащих.