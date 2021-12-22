Морозы в Украине удержатся почти до конца недели. Но уже с пятницы, 24 декабря, начнет теплеть.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

«В ночь с пятницы на субботу и в субботу мы ожидаем оттепель», — сказала она.

Как отметила синоптик, оттепель, к сожалению, будет кратковременной, но все же температура повысится. Уже в пятницу в послеобеденные часы температура будет расти и под вечер поднимется до почти до нуля. В субботу ожидается такая же температура.

«Однако в воскресенье морозная погода вернется. И с началом следующей недели также ожидаем возвращения морозов», — добавила Хала.

Она сообщила, что во время оттепели в Украине возможен снег, иногда с дождем, что может создавать опасные ситуации на дорогах. По предварительному прогнозу, снег также ожидается в следующие вторник и среду.

Относительно прогноза на Новый год, синоптик отметила, что синоптическая ситуация в Украине быстро меняется. По ее словам, точный прогноз можно будет дать примерно за неделю до 1 января — в пятницу.

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января будет в Украине довольно холодной. Местами температура воздуха опустится до 17-25 градусов мороза.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.