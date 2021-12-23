Согласно данным исследования лаборатории Оксфордского университета, курс из трех доз прививок вакциной AstraZeneca против нового варианта коронавируса "Омикрон" показал высокую эффективность. Титры нейтрализации "Омикрона" после третьей дозы Vaxzevria повышались по сравнению с титрами после второй дозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фармацевтической компании AstraZeneca. "Вакцина Vaxzevria от AstraZeneca значительно повысила уровни антител против варианта Омикрон SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей бустерной дозы, согласно данным нового лабораторного исследования", — говорится в заявлении компании. В частности, в компании утверждают, что титры нейтрализации Омикрон после третьей дозы Vaxzevria повышались по сравнению с титрами после второй дозы. Также отмечено, что уровни антител, наблюдаемые после третьей бустерной дозы, были выше, чем нейтрализующие антитела, обнаруженные у лиц, ранее инфицированных COVID-19 (варианты "Альфа", "Бета", "Дельта" и нынешний штамм) и вылечились от него. "Сыворотка, полученная от людей через месяц после получения третьей бустерной дозы, нейтрализовала вариант "Омикрон" к уровням, которые в целом были аналогичны уровням, наблюдаемым через месяц после второй дозы против варианта" "Дельта", — говорится в результатах исследования. Исследование было проведено исследователями из Оксфордского университета, а результаты были опубликованы в рецензируемом медицинском журнале bioRxiv. Напомним, Европейская комиссия сообщила о создании экспресс-метода обнаружения COVID-штамма "Омикрон". Он поможет обнаруживать вирус быстрее и сократит нагрузку на исследовательские учреждения.