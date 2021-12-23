Сотрудники СБУ заблокировали незаконное перемещение через украинскую границу редкого металла осмия. Два человека пытались вывезти его в одну из соседних стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ. Правоохранители разоблачили двух злоумышленников в Херсонской области во время осмотра в международном пункте пропуска "Кучурган-Первомайск". У одного из них в ручной клади обнаружили 10,05 г жидкого металла. По предварительной оценке, это был осмей 187 – является одним из самых дорогих ценных металлов. Стоимость осмия в 30 раз превышает цену золота. Рыночная стоимость металла составляет до 200 тысяч долларов за один грамм. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Проводятся экспертизы, продолжаются следственные действия. Напомним, в Прикарпатье СБУ заблокировала большой канал контрабанды леса. С начала года злоумышленники переправили за границу леса и лесоматериалы более чем на 2 млн гривен.