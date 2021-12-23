Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на следующем уровне: 27,2747 гривен за 1 доллар (+0,0239 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет 27,2508 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара вырос после понижения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился – 27,30 гривен за доллар, курс в покупке – 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,92 гривны за евро. Прогноз По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара скорее всего будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику – 27,4 гривен.