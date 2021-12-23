Украина не готовит военную операцию по деоккупации Донбасса. Киев остается благосклонным к дипломатическому разрешению конфликта. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко. В частности, он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы готовит очередную военную операцию на Донбассе. По его словам, это не соответствует действительности. "Украина стремится исключительно к миру", – заявил Николенко. Он подчеркнул, что руководство Украины пытается сдвинуть с места нормандский процесс, а делегация в Трехсторонней контактной группе и глава Офиса президента Андрей Ермак сделали все для достижения режима прекращения огня. "Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", — добавил Николенко. Отметим, Путин, комментируя опасения Запада по поводу российского вторжения в Украину, заявил, что у него складывается впечатление, что якобы Украина готовит военную операцию на Донбассе. Детальнее в материале "Война, газ и будущее Донбасса: что на пресс-конференции Путин сказал об Украине".