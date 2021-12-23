В оккупированном Крыму так и не решили вопрос с мобильной связью — крупные операторы зайти на аннексированную территорию не могут. Российский президент Владимир Путин обвинил в этом Запад, который, по его мнению, решает свои геополитические вопросы.

В ходе пресс-конференции ему задали вопрос «что будет с мобильной связью?». Путин заявил, что вопрос с водой он уже решил, решит и проблему связи:

«Это понятно, с чем связано — с санкциями, которые вводят наши западные партнеры», — ответил Путин.

По его словам, запад считает, что Крым оккупирован, а крымчане — жертвы агрессии. Тогда, по его мнению, непонятно, почему их дополнительно наказывают.

Одновременно с этим Путин традиционно заявил, что Крым добровольно присоединился к России, следовательно ЕС нарушает принципы демократии:

«Ответ только один — плевать они (запад) хотели на крымчан и демократию, они решают свои проблемы. Но мы, понимая это, должны сами решать вопросы — как мы решили с водоснабжением, с отоплением. Мы будем решать все проблемы Крыма и найдем способ, чтобы обеспечить интересы людей».

Российский президент Владимир Путин высказался о будущем Украины. В ходе пресс-конференции он заявил, что минские соглашения подразумевают автономию Донбасса.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

В ходе этой же пресс-конференции Путин впервые признал роль России в войне на Донбассе. Он якобы «вынужден был что-то делать» в 2014 году.