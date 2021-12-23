Посольство США в Украине выразило разочарование неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Дипломаты подчеркнули, что победитель конкурса уже определен, и осталось утвердить его результаты. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп. "Посольство США разочаровано неудачей с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Победитель уже определен – осталось только утвердить результаты конкурса", — сказали в Лангенкемп. Напомним, вчера, 22 декабря, разочарование срывом избрания главы САП выразили послы стран "Большой семерки" (G7). Отметим, 21 декабря, комиссия по избранию главы САП не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов – против проголосовали почти все члены, избранные Верховной Радой. Как сообщало РБК-Украина, 20 декабря Окружной административный суд Киева заблокировал проведение конкурса на должность главы САП. В Офисе президента назвал это решение незаконченным и намерены его проанализировать.