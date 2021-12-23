Призывать женщин на военную службу в Украине планируется только по крайней мере. Среди них – введение военного положения или особый период мобилизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника управления персонала Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача. "Только по крайней мере такие военные специалисты будут призваны на военную службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации", — подчеркнул он. Горбачь напомнил, что в Украине прошло шесть волн мобилизации, в течение которых на военную службу призвали 200 тысяч человек. При этом, отметил он, ни одна женщина без своего согласия не была призвана. "Поэтому такого момента, чего нужно бояться, нет", – добавил Горбач. Напомним, Министерство обороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. РБК-Украина разбиралось, кого касается и что известно о взятии на военный учет украинских женщин.