В Днепре водитель маршрутки шокировал пассажиров своей "находчивостью". В частности, мужчина ехал по городу с совершенно нерасчищенным стеклом Видео опубликовали в Telegram-канале "Х***вый Днепр". Так, инцидент произошел в маршрутке №21. "Водитель 21-й маршрутки едет исключительно по наитию", — пишут в сети. На видео видно, как водитель маршрутки управляет автомобилем с полностью залепленным снегом и обледеневшим лобовым стеклом. На стекле расчищен лишь небольшой квадратик, в который и заглядывает водитель и крутит руль. В комментариях пользователи поражены увиденным. Там у него автопилот; Ого, что-нибудь новенькое; Такого я еще не видела; Как можно ехать, так в рейс; Но они уже с закрытыми глазами могут уезжать. Ранее мы сообщали, что в Киеве маршрутщика заметили по странному занятию за рулем. Также мы писали, что в Киеве маршрутку затопило во время дождя.