В Германии скончался первый человек, у которого обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон". По данным Института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, умерший был в возрасте от 60 до 79 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Всего в Германии было зарегистрировано 810 новых случаев заболевания "Омикроном", в результате чего общее число случаев заболевания этим более заразным штаммом достигло 3198. Учитываются только случаи, которые были обнаружены с помощью секвенирования всего генома или диагностического подозрения на основе специфического для данного варианта ПЦР-теста. Напомним, в Германии ужесточаются ограничения на Новый Год. Кроме того, канцлер страны Олаф Шольц не исключает ввода локдауна в Германии.