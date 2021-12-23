В Киеве в пятницу, 24 декабря, отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Киевпасстранса. Как отметили в Киевпасстрансе, 24 декабря отменяются две электрички по маршруту Дарница-Дарница: 7307/7308; 7315/7316. Решение об отмене рейсов принято по техническим причинам. Киевпасстранс принес извинения пассажирам за временные трудности. Отметим, в столице на этой неделе несколько дней отменяют рейсы городской электрички. Напомним, 22 декабря в Киеве отменили три рейса электрички.