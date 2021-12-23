В Одессе из-за разницы температур воздуха и морской воды образовалось редкое природное явление – дымится море. Об этом сообщает ТСН. Так, акватория дымится из-за разности температур между воздухом и морской водой. Отмечается, что сегодня, 13 декабря, ночью в Одессе было десять градусов ниже нуля, а температура морской воды – плюс пять. Потому уже утром и появился пар.

В Одессе парит море (скрин с видео) В солнечную морозную погоду, пара над морем образует удивительные узоры. Кроме того, пока горожане любуются редким природным явлением, моряки ждут, пока пар уйдет. Все потому, что пара мешает навигации, ведь это существенно уменьшает видимость на море. Ранее мы сообщали, что в Одессе в -14 градусов "закипело" море. Также мы писали, что на пляжах Азовского моря были замечены зеленые шарики.