Сотрудники СБУ заблокировали канал незаконного ввоза и продажи фейковых лекарственных средств для онкобольных.

По данным силовиков, организовали «бизнес» выходцы из Луганска. Канал специализировался на препаратах для онкобольных.

Около года злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь.

На территорию Украины товар доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице. Поддельные «лекарства» сбывали больным через онлайн-аптеки.

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов «референдума» 2014 года в Донецкой области. Мужчина призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к «ДНР».

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Речь идет о Тарасе Козаке.