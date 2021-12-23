Четверть украинцев (26%) поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. 58% респондентов против такой идеи, 15% — безразлично.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы «Рейтинг».

Аналитики отмечают, что поддержка переноса празднования Рождества растет — в динамике за последние 5 лет уменьшилось количество тех, кто против переноса даты празднования Рождества (с 69 до 58%) и несколько возросло количество сторонников (с 15 до 26%).

Больше всего сторонников идеи переноса Рождества на Западе и в Киеве: около 40% поддерживают и почти столько же не поддерживают. Несколько больше поддерживают эту инициативу опрошенные среднего и старшего возраста, а также греко-католики.

При этом, по данным опроса только 4% празднуют Рождество 25 декабря, 71% опрошенных людей отмечают праздник 7 января. А 18% украинцев празднуют Рождество дважды (25 декабря и 7 января).



43,5% опрошенных украинцев выступают за вступление Украины в Европейский Союз.

По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», топ три достижения Украины в 2021 году, по мнению украинцев, это победа боксера Александра Усика (35%), успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программа «Большое строительство» (31%).

Этот же опрос показал, что материальное положение для 50% украинцев ухудшилось в 2021 году, изменений не почувствовали — 40%.

Как сообщалось ранее, если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, то 24,2% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).