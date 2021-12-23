Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова недавно заявила о громком семейном скандале, который мог бы завершиться разрывом отношений супругов, но решила пойти другим путем. Жена артиста отметила, что им удалось добиться консенсуса и музыкант даже готов пойти к психологу, чтобы справиться с внутренними блоками и разработать проблемы. На личной странице в Instagram она поделилась семейными фото с мужем и призналась, чем закончилась громкая ссора и какие выводы сделали супруги. "Наша семья стала крепче! Кризис в отношениях имеет два очевидных направления своего решения: пара может завершить свое существование и разойтись или выйти на более высокий уровень", — заявила Екатерина.

Екатерина показала фото с мужчиной из семейного архива (фото: instagram.com/repyahovakate) Она добавила, что многие семейные пары пугаются кризисами как явлениями. "Стоя на месте сложнее сделать прыжок, чем если вы разбежитесь. Но разбежаться перед прыжком и вправду бывает страшно. И вот как раз из-за того, что мы склонны выбирать плохой мир вместо хорошей войны – много пар и распадаются просто из-за накопленных обид, недоразумений, страха заявить о своих желаниях",-объяснила Репяхова."Как важно говорить, как важно слышать! Этому я долгие годы учила своего мужа. Идем дальше! К нашим целям и мечтам", — оптимистически заверила она. Позже Екатерина написала, как продвигаются ее дела с судовым иском против бывшей супруги Виктора Павлика Ларисы Созаевой. Она подала на женщину в суд за оскорбления чести и достоинства, но иск был возвращен на доработку.

Скриншот (instagram.com/repyahovakate) "Мне вернули иск из-за того, что не было перевода прямого языка ответчика. Теперь перевод есть", — заверила Репяхова. "Завтра снова суд", — уточнила она. Напомним, что ранее жена Виктора Павлика заявила о готовности к новому старту.