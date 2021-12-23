Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против медицинской лаборатории в аэропорту Львова. Компания завышала стоимость covid-тестов в 2,5 раза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ. "За злоупотребление монопольным положением Антимонопольный комитет возбудил дело против медицинской лаборатории", – говорится в сообщении. Отмечается, что компания в пункте пропуска через границу в аэропорту Львова установила цены на экспресс-тесты на коронавирус в 2,5 раза выше, чем в ее лабораториях, которые находятся в других местах, где есть конкуренция. Напомнив, для въезда в Украину иностранцам необходимо иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом и отрицательный результат ПЦР-теста или сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19.