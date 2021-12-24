Католическое Рождество широко отмечают во многих странах мира традиционно 25 декабря по григорианскому календарю христиане западного обряда. В украинских календарях дата стала выходным днем с 2017-го, тогда же праздник получил устав государственного. Обычно в этот день — один из самых главных религиозных праздников — схожи с православными, и тоже имеют свои правила и строгие запреты. Что не принято делать в праздник католического Рождества, какие особенности и с чем они связаны – читайте в материале ниже. Надо заметить, что к Рождеству католики относятся очень серьезно, и в Европе этот праздник любят больше, чем Новый год, а также соответственно и отмечают с размахом. Так, христиане западного обряда – прихожане католической, лютеранской, англиканской церквей и части протестантских конфессий – весьма ревностно следят за соблюдением всех норм, и передают правила поведения в предрождественские дни из поколения в поколение, стараясь ничего не менять.

Католическое Рождество отмечают 25 декабря (фото: pixabay.com) Празднуют Рождество католики в течение восьми дней – до 1 января, но также есть и период предпразднования, который длится пять дней (с 20 по 24 декабря). Рождественскую елку в домах начинают ставить еще в начале декабря. Также интерьер украшают скульптурными композициями с яслями. Еще среди украшений популярны рождественские адвенты – венки из омелы, еловых веток, мишуры и чулки – в них дети потом находят подарки от Санта-Клауса.

Дом украшают декоративными носками – для подарков (фото: pixabay.com/suju) Как правило, в канун Рождества, когда 24 декабря отмечается Сочельник, верующие посещают храмы для мессы и молитв, чтобы исповедоваться и причаститься. После этого вся семья собирается дома за столом, на который ставят 12 постных блюд (по количеству апостолов Христа). Приступать к пище можно только при появлении на ночном небе первой звезды. В сам же праздник 25 декабря в честь появление на свет Сына Божия уже разрешается есть мясное, и блюда на столе "трансформируются", трапеза становится богаче и сытнее.

Блюдо из птицы – одно из самых популярных на рождественском столе (фото: freepik.com) Что нельзя делать в праздник Рождества 25 декабря Как уже говорилось – перед 25 декабря верующие соблюдают строгий пост, и ничего мясного принимать в пищу нельзя. В канун праздника разрешается есть сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна – варенье. Считается важным, чтобы каждый попробовал все блюда – в противном случае, как верят, можно навлечь на себя несчастье в новом году. Поскольку Рождество считается не только светлым религиозным праздником, но и семейным, в этот период строго воспрещаются ссоры и брань между близкими и родными. Это считается грехом и может привести к длительному конфликту между членами семьи. Также нельзя забывать об особенностях при праздничной трапезе накрывать на одну персону больше, чем количество присутствующих за столом. Это символизирует связь с предками и умершим родственником, а еще показывает, что дома всегда готовы встретить гостя и щедро сытно накормить. Считается, что если же такого пустого прибора не будет – можно лишиться изобилия. Ранее мы рассказывали, какие три основных блюда нужно подать на католическое Рождество и публиковали рецепты. А также писали, как украсить дом к Рождеству, чтобы создать действительно уютную атмосферу.