В Вашингтоне работают над планом предоставления Украине оперативных разведданных. Это необходимо, чтобы Киев мог эффективно реагировать при возможной агрессии со стороны России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. "Пентагон работает над планом предоставления Украине разведданных, которые помогут стране быстрее отреагировать на возможное вторжение России, заявили высокопоставленные представители администрации", — пишет издание. При этом уточняется, что, скорее всего, следует ожидать бурной реакции со стороны России, если американский лидер одобрит оказание помощи Украине. Однако само предоставление таких данных разведки может помочь Украине предотвратить потенциальную агрессию со стороны Москвы. В свою очередь источники отмечают, что оперативные разведданные будут предусматривать изображение российских войск в режиме реального времени. Информация о передвижении войск и технике государства-агрессора позволит определять, собираются ли российские силы пересечь границу. СМИ также отмечает, что небольшая группа представителей Пентагона недавно посетила Украину для оценки потребностей страны в противовоздушной обороне. В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты увеличат военную помощь Украине в случае вторжения России. Источники издания рассказали, что руководство США рассматривает возможность предоставления Украине экспертов по кибервойне и вооружению, которых планировали отправить в Афганистан к его захвату боевиками "Талибана". Однако передача разведданных наиболее значима среди идей противодействия атаке России. Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе круглосуточно наращивают мероприятия боевой подготовки. Совершаются стрельбы, в частности, с использованием "Градов", гаубиц и танков. Напомним, по данным Reuters, Россия за последние недели направила во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей десятки тысяч наемников. Сегодня 24 декабря российско-оккупационные войска дважды срывали режим прекращения огня в Донбассе.