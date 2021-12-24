Насморк у ребенка – явление очень частое. Многие родители думают, что если антибиотик в каплях – то его можно капать ребенку в нос. Это совсем не так и этого делать не стоит, даже просто потому, что это неэффективно. Об этом в программе "Утро из Украины" рассказал заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский. Что категорически нельзя делать Доктор дал очень толковый совет всем родителям и озвучил его в эфире. "Если у ребенка насморк и врач предложил капать антибиотик в нос – меняйте врача", — сказал Комаровский. Когда антибиотик можно капать Кандидат медицинских наук объяснил, что использовать антибиотик в каплях можно только в двух случаях. А именно когда антибиотик закапывают при гнойном конъюнктивите в глаза и когда его закапывают при гнойном отите в ухо. "Местное введение антибиотиков на кожу или на слизистые оболочки – одно из самых больших преступлений, особенно когда это делается по инициативе медработника", — сказал заслуженный врач. Капать в нос антибиотик – совершенно неэффективно, объяснил врач. "Когда антибиотик в любой концентрации капается в нос, то такое действие неэффективно. Антибиотик стекает по задней стенке глотки и попадает в желудок. Это идеальная модель формирования стойкости к антибиотикам. Врач, посоветовавший капельки антибиотиков в нос, – это не врач" , – резюмировал Евгений Олегович. Как мы раньше писали, Комаровский объяснил, как быстрее избавиться от кашля.