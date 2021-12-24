Глава Офиса президента Андрей Ермак не видит ничего плохого в так называемой "формуле Штайнмайера", касающейся политического урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По его словам, она исключает проведение местных выборов под контролем Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Фокус". "О "формуле Штайнмайера" — она была действительно согласована в рамках Парижского саммита, и я не вижу в ней ничего плохого… Обращаю внимание, что именно в этой формуле ключевой момент — легитимность выборов подтверждается ОБСЕ", — отметил Ермак. По его словам, согласно Копенгагенскому документу, устанавливающему принципы проведения демократических выборов, выборы в ОРДЛО должны проходить полностью под контролем украинской власти, с участием всех украинских партий, СМИ и международных наблюдателей. А украинские правоохранители должны обеспечивать безопасность. "Никаких чужих боевиков и тем более иностранных регулярных войск там быть не может. И, конечно, граница к моменту выборов уже должна контролироваться правительством, проводящим выборы государства. А иначе как обеспечить безопасность?", — сказал Ермак. Он также считает, что выполнение пункта о границе, записанного в минском протоколе, привело бы к тому, что ОБСЕ не смогла признать выборы легитимными. Что такое "формула Штайнмайера" "Формула Штайнмайера" предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в ОРДЛО, назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах. Особый статус Донбасса будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада ОБСЕ о соответствии местных выборов международным стандартам, а также украинскому законодательству. Закон продолжит действовать на постоянной основе, после признания выборов демократическими. Напомним, ранее сообщалось, что Россия на переговорах ТКГ срывает обсуждение "формулы Штайнмайера" и настаивает на согласовании "мирного плана ЛДНР". А Алексей Резников в должности министра по вопросам реинтеграции заявлял, что в этой формуле "нет измены, это фантастический документ".