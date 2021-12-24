В преддверии зимних праздников мы все мечтаем о маленьком чуде. В декабре и январе Caribbean Club Concert Hall готовит много удивительных концертов и волшебных вечеров, которые подарят сказочное настроение и теплые эмоции. Столичный концерт-холл приглашает вместе провести 2021 год, встретить новый 2022 год и почувствовать неповторимую атмосферу праздника, наполненную ароматом хвои, мандаринов и шампанского. Гостей заведения ждут концерты, шоу, джазовые вечера и комедийные представления. Подробнее обо всем этом – в подборке. 25 декабря, 8, 15, 22 и 29 января: варьете-шоу "Рояль" В период новогодних праздников эротическое варьете "Рояль" продолжит еженедельно радовать киевлян. Гостей ждет откровенное представление с увлекательным сюжетом, сочетающим в себе живой вокал, аккомпанемент рояля и танцевальную экспрессию. Шоу завораживает с первых минут и раскрывает соблазнительную красоту женского тела. Изюминкой варьете выступление звездного гостя, которого организаторы приглашают на каждое шоу. Поучаствовать в варьете уже успели десятки украинских артистов, среди которых: Олег Собчук (СКАЙ), Даша Астафьева, Злата Огневич, Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК), Женя Галич (O.Torvald), Олег Скрипка (" Вопли Видоплясова"), Тоня Матвиенко, группа Freedom Jazz и многие другие. 26 декабря и 4 января: SpeakEasy Jazz. Рождественская программа Камерный ретро-вечер SpeakEasy Jazz от создателей шоу "Эпоха Джаза" с программой "Рождественское шоу". Шоу создали настоящие эксперты винтажной культуры – виртуозные музыканты и артистические танцовщицы. Гостей ждет атмосферное погружение в 30-50-е годы ХХ века, джаз-кабаре и специальная программа. В программе вечера легендарная музыка "золотой эры джаза": горячий джаз Флетчера Гендерсона и Фетса Уоллера, шедевры Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Келловея, Джина Крупы, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов. А танцевальное джаз-кабаре представит теп, аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо. 27 декабря: Kyiv Tango Orchestra Хотите узнать известные "Щедрик", Jingle Bells, Jingle bells rock и другие песни в инструментальной неповторимой манере от коллектива Kyiv Tango Orchestra? На концерте прозвучат самые популярные новогодние песни в авторских обработках, а также колядки и щедривки разных стран мира – Англии, Германии, Австрии, Франции, Швеции, Америки и Украины. Гости сказочного события погрузятся в мир самых красивых новогодних мелодий, которые зазвучат для зрителей совершенно по новому! Ведь музыканты Kyiv Tango Orchestra всегда экспериментируют и удивляют неповторимыми авторскими аранжировками известных хитов. 28 декабря: Джаз для взрослых с Алексеем Коганом Любимое шоу киевских меломанов и гостей столицы "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" представит новогоднюю программу. Гостей ждут любимые новогодние композиции в исполнении виртуозных Jazz in Kyiv Band и очаровательной Лауры Марти, а также непридуманные музыкально-праздничные истории от Алексея Когана. "28 декабря – это уже без пяти минут Новый год, и его нужно начинать с хорошей ноты! 2021 год был довольно непростым и единственное, что лечит душу – это музыка. Мы будем играть красивые лирические и драйвовые композиции, чтобы гости могли с нами петь и снова вернуться к своему счастливому беззаботному "Я". До встречи!", — говорит Лаура Марти. 29 декабря, 12 и 19 января: спектакли театра-студии импровизации "Черный квадрат" Комедийные представления от "Черного Квадрата" — отличный вариант отдыха для тех, кто любит совмещать театр с вкусным ужином за бокалом любимого напитка. Приглашайте самых родных и отправляйтесь заряжаться положительными впечатлениями. Хорошее настроение актеры будут дарить на таких спектаклях: 29 декабря — "Предыдущие ласки", 12 января — "Новогодний кекс", 19 января — "Офис. Зажгли в себе желание", 21 января — "Медовый месяц". Описание каждого представления можно найти здесь. Спектакли выполняются на русском языке. 30 декабря: ManSound А-капельная группа ManSound споет рождественский концерт. Шесть замечательных мужских голосов – теноры Вилен Кильченко, Юрий Роменский, Артем Банар, Денис Крутько, баритон Михаил Вандаловский и бас Рубен Толмачев – подарят гостям колядки из разных стран мира, украинские щедривки, псалмы и другие рождественские хиты. Также коллектив готовит несколько зажигательных премьер и коллаборации со звездой украинского джаза — волшебной Лаурой Марти. Группа ManSound уже четверть века является ведущим акапельным брендом Украины. Они спели на более чем 70 джазовых фестивалях от Гонконга до штата Айдахо, и даже основали собственный вокальный фестиваль Voсal Zone. Еще озвучивали рекламу Coca-Cola и мультфильмы Pixar и Disney. 31 декабря: New Year Disco Marathon Новый Год – самый яркий праздник года, который любят взрослые и дети. Каждый год Caribbean Club организует удивительное празднование: живая музыка, горячие танцевальные хиты, блестящее шоу и особое застолье. В Новогоднюю ночь профессиональные кавер-группы Tokio, Muse-On и Linkoln качественно и драйвово исполнят любящие все песни, а балет NC-17 Showballet подарит гостям праздничной вечеринки зрелищное шоу. Ведущий вечера – Сержио Куницын – не оставит ни одного шанса на грусть. Шутки, конкурсы, сюрпризы и подарки понравятся всем. Проведите последнюю ночь в этом году с положительными эмоциями, ведь как Новый год встретишь, так и проведешь. 1 января: Концерт музыки Фрэнка Синатры Джазовый коллектив Bobeen 4tet feat P Pigura&D Gavrik сыграет концерт музыки Фрэнка Синатры. На сцене соберутся шесть талантливых музыкантов, чтобы подарить гостям незабываемые предновогодние впечатления. Любимые композиции Фрэнка Синатры прозвучат в исполнении виртуозных мастеров своего дела. "Нет ничего прекраснее Рождественского времени. Праздники, подарки, сладости и, конечно же, прекрасные американские песни об этом замечательном периоде. Приходите – будет незабываемо!", — делятся музыканты. 2 января: Winter Wonderland За несколько дней до Рождества Надежда Николаева и коллектив 3D Jazz сыграют теплый джазовый концерт Winter Wonderland. Эта сказочная программа уже дважды собирала полный зал столичного концерт-холла и сделала счастливыми несколько сотен зрителей. Почему же Winter Wonderland? Программа получила название в честь популярной песни 1934 года, которую исполняли легендарные певцы – Бинг Кросби, Энди Уильямс, Фрэнк Синатра. Композиция Winter Wonderland прозвучит на концерте вместе с другими как популярными, так и редкими песнями 30-50 лет. Также музыканты исполнят традиционные и современные джазовые композиции. 3 января: Ivonika Певица Ivonika сыграет праздничный концерт в сопровождении виртуозных музыкантов. Ivonika исполнит рождественские хиты Let it snow, Jingle Bells, Santa Claus Is Comin' To Town, Rockin around the Christmas tree и другие в своей уникальной манере, в которой удачно сочетаются соул, джаз и ритм-н-блюз. "Невозможно представить зимние праздники без музыки и песен. Праздничное настроение уже витает в воздухе, и душа поет! Поэтому друзья приглашаю всех слушать и петь вместе замечательные добрые песни, которые прибавят зимней магии!", — поделилась певица. 6 января: Анна Ходоровская Уютный рождественский концерт в исполнении коллектива победительницы шоу "Голос країни" и голоса телепроекта "Танцы со звездами-2021" Анны Ходоровской. В этот вечер в камерной атмосфере Caribbean Club знакомые всем рождественские композиции зазвучат по-особому душевно. Last Christmas, Jingle Bells, Happy New Year и многие другие прозвучат в джазовых, фанковых и даже R&B аранжировках в исполнении виртуозных украинских музыкантов. А известные рождественские колядки коллектив представит в неожиданной интерпретации. "Я всегда с нетерпением жду зимних праздников, чтобы собраться вместе и спеть рождественские песни, почувствовать невероятную магию и загадать желание на целый год. Очень ждем встречи с вами, чтобы погрузиться в атмосферу самого душевного праздника года!", — рассказала Анна Ходоровская. 7 января: Dakh Daughters Документально-музыкальное представление "Make up" в исполнении актрис Dakh Daughters. Спектакль-зеркало, через которое актрисы всматриваются в самих себя. Зрителям деликатно приоткроют художественную кухню, частные истории, из которых потом возникают стихи, сочиняются песни, рождаются спектакли. Make up актрис передается не "фирменным" гримом — отбеленным лицом с кукольным макияжем, а качеством сценического присутствия, откровенностью перед зрителем. Этот белый покров объединяет разные характеры, разные судьбы, разное звучание голоса и души каждой из актрис. 9 января: Рождественские песни в исполнении джазового оркестра Рождественский вечер для любителей оркестрового джаза и эпохи свинга от Aniko Dolidze Big Band. Семнадцать ведущих джазовых украинских музыкантов во главе с очаровательной Анико Долидзе представят гостям концерт-холла праздничную программу Merry Swinging Christmas. На концерте прозвучат рождественские песни в классических свинговых аранжировках, а также хиты Оркестра Глена Миллера из трофейного кино Серенада Солнечной долины, которые стали символами Нового года и Рождества. 11 января: BÁLLI Молодая певица BÁLLI, известная широкой аудитории благодаря участию в популярном талант-шоу "Голос страны", представит программу "Рождество in da Kyiv". Артистка презентует украинские рождественские колядки в авторских обработках, которые приобрели новое звучание, а также авторские, праздничные композиции. Певица призналась, что давно мечтала сыграть Рождественскую программу полным составом: "Я уже давно вынашивала идею сделать такой концерт, вспомнить забытые колядки, а также придать новое звучание уже известным. Зима – мое любимое время года, я очень люблю новогодние праздники и они меня вдохновляют на написание тематических композиций. Именно поэтому мы сыграем несколько авторских песен. Концерт будет наполнен семейным теплом и радостью!". 13 января: Tabakov Рождественские концерты – одна из неизменных традиций певца Павла Табакова, недавно выступающего под сценическим именем Tabakov. В этот раз победитель популярных телепроектов "Шанс" и "Голос країни" представит новую программу "Рождественская ночь". Tabakov с музыкантами уже готовят рождественские премьеры, которыми обязательно порадуют слушателей на праздничном концерте. Кроме уже известных авторских колядок "Колыбельная", "Рождество для двоих", "Коляда-колядка", "Счастливое Рождество", "Покатилась звезда с неба", "Мирное Рождество", во время концерта прозвучат и традиционные колядки и щедривки у неожиданных аранж. . Не обойдется и без романтических хитов Табакова "Только ты моя", "Ты танцуешь одна", "В тебе моя любовь", "Такая зима", "Любовь жива" и других. А еще певец обещает заколядовать на семи языках! Попурри колядок народов мира – изюминка праздничной программы.