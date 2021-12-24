Лидер правящей партии Польши "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский обвинил Германию в стремлении превратить ЕС в "четвертый германский рейх". Он заявил, что новое германское правительство хочет подчинить себе поляков и лишить их права на самоопределение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Как отмечает издание, Качиньский заявил, что некоторые страны ЕС "не в восторге от перспективы строительства немецкого четвертого рейха на базе ЕС". Политик подчеркнул, что новое правительство Германии хочет подчинить себе Польшу и лишить поляков права на самоопределение. "Если бы мы, как поляки, согласились бы на такое современное подданство, то мы были бы унижены по-разному", — сказал Качиньский. По его словам, Европейский суд используется как инструмент федералистских идей. "Договоры в ЕС перестали действовать, и новым законодателем стал суд Евросоюза", – добавил политик. Напомним, Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за отказа Варшавы признать верховенство права ЕС над национальным законодательством. Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом. В ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пообещали принять меры. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не собирается выходить из ЕС.