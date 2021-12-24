Пенсионный фонд Украины 24 декабря 2021, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда (ПФУ). Всего за декабрь 2021 года на пенсии направлено 44,6 млрд гривен, что больше, чем в ноябре (43,9 млрд гривен), октябре (43,8 млрд гривен) и сентябре (43,4 млрд гривен), августе (44, 3 млрд гривен). Напомним, в декабре 2021 года Кабинет Министров Украины внес изменения в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Размер доходов и расходов увеличен на 4,3 млрд. гривен до 521,2 млрд. гривен. Отметим, средний размер пенсии на 1 октября 2021 составил 3 915,75 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 136,97 гривен или на 3,6%. При этом количество пенсионеров за последние три месяца сократилось на 22 998 человек до 10 945 145 человек.