Российско-оккупационные войска на Донбассе круглосуточно наращивают мероприятия боевой подготовки. Осуществляются стрельбы, в частности, с использованием «Градов», гаубиц и танков.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«На полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты проводят стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин как днем, так и ночью», — говорится в сообщении.

По информации разведки, особое внимание оккупантами уделяется налаживанию действий мотострелковых отделений и танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов.

Также известно, что под руководством инструкторов — кадровых военнослужащих ВС РФ продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из 152-мм гаубиц “Мста-Б” и 122-мм реактивных систем залпового огня «Град».

Россия продолжает усиливать группировку своих войск вблизи границ Украины. Разведка заметила дополнительные силы в виде танков и системы противовоздушной обороны.

Российский президент Владимир Путин высказался о будущем Украины. В ходе пресс-конференции он заявил, что минские соглашения подразумевают автономию Донбасса.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

В ходе этой же пресс-конференции Путин впервые признал роль России в войне на Донбассе. Он якобы «вынужден был что-то делать» в 2014 году.