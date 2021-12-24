Одной из главных целей России сегодня является рассорить союзников по НАТО. Президент Эстонии Алар Карис призвал международных партнеров к единству. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Мы непременно должны быть осторожными. Страх – очень сильное чувство. Я не думаю, что кого-то следует бояться, просто следует заниматься сдерживанием. Надо быть на одной волне с союзниками и не позволять вносить раскол в наши отношения, что, разумеется, является одной из целей сегодняшней России – поссорить нас здесь друг с другом. Как с востока на запад, так и с севера на юг, поссорить также из США», – заявил Алар Карис.

Как отметил Карис, сегодня страны НАТО обязаны сохранять единство при выстраивании отношений с Россией.