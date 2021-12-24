Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Лунина исполняющим обязанности главы Полтавской областной государственной администрации (ОДА). Ранее он уволил с этой должности Олега Синегубова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. "Временно возложить исполнение обязанностей главы Полтавской областной государственной администрации на Лунина Дмитрия Сергеевича", — говорится в указе. Дмитрий Лунин родился в 1980 году в Харькове. В 2001 году окончил Харьковский политехнический институт. С 2003 по 2019 год работал в сфере торговли. С декабря 2019 года – первый заместитель председателя Полтавской ОГА. Ранее Зеленский уволил с должности главы Полтавской ОГА Олега Синегубова. Президент назначил его руководить Харьковской областной администрацией. Напомним, 15 декабря Кабинет министров согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской ОГА.