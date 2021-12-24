Во Франции и Италии зафиксировали рекорды по новым случаям заражения коронавирусом. Во Франции за минувшие сутки подтвердили почти 95 тысяч случаев, а в Италии – более 50 тысяч. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. В пятницу, 24 декабря, в Италии был зафиксирован второй подряд рекордный дневной показатель заболеваемости . Число новых случаев достигло 50599 по сравнению с 44595 днем ранее. Число смертей в Италии, связанных с коронавирусом, снизилось до 141 из 168 в четверг. Всего в Италии зарегистрировано 136 386 смертей, связанных с COVID, являющимся вторым по величине показателем в Европе после Великобритании и девятым в мире. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 5,57 миллиона случаев заболевания. При этом сегодня Франция сообщила о рекордных 94 124 новых случаях заражения коронавирусом в день, а число госпитализированных в связи с этим заболеванием достигло семимесячного максимума и составило почти 16 200 человек. Напомнив, в Британии за вчера обнаружили более 122 тысяч новых случаев коронавируса. Это самое большое число с начала пандемии.