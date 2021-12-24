Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор только тогда, когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где не уверен, что ему готовы ответить. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фокус". "Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Потому как только будет уверенность , что президент РФ готов разговаривать и будет предметом для разговора, он состоится", — заявил он. Руководитель ОП также добавил, что Зеленский готов ко встрече с Путиным, однако когда и где она состоится, пока неизвестно. "Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как Вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", — добавил Ермак. Напомним, ранее Зеленский рассказал, что верит в личную встречу с Путиным.