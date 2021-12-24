Объемы потребления природного газа в Украине в ноябре 2021 составили 2 960,4 млн кубометров. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики. По данным статистического ведомства, сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд – с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках. Напомним, по данным налоговой, цена импортного газа в Украину в ноябре 2021 года достигла 730,7 долларов за 1 тыс.кубометров. По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это прибавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных".