Украинская модель Анна Гомонова приняла участие в показах дизайнеров, проходивших в рамках недели моды VIE FASHION WEEK в ОАЭ. Интересно, что красавица для этого действия получила более 10 приглашений на участие в показах дизайнеров из разных стран (США, Пакистан, Украина, Индия и другие). "Один из самых ярких моих образов на подиуме – это очень красивое свадебное платье с длинным шлейфом. Я открывала показ. У меня было одновременно прекрасное и очень тяжелое платье. Шлейф длинный и было достаточно нелегко в нем двигаться. Я очень красиво и достойно прошлась в платье , получила множество комплиментов. Запомнилась работа и у индийского дизайнера — очень экзотические образы", — делится своими впечатлениями от участия в показах обладательницы 18 корон и титулов международных конкурсов красоты.

Анна Гомонова на показе мод (фото: Master Management 360) Кроме работы на подиуме, Анна во время этого путешествия успела сделать фотосессию в пустыне. Там модель сменила несколько стильных и сексуальных образов.

Анна Гомонова поделилась соблазнительными фотографиями из ОАЭ (фото: Master Management 360) Ранее Гомонова блистала на показах моды от кутюр в Лувре. А перед этим модель похвасталась изящной фигурой на яхте.