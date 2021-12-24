Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сокращает время нахождения на карнатине для медицинских работников. Это связано со вспышкой заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Да, медики в США, у которых положительный результат теста на COVID-19, но у них нет никаких симптомов, могут вернуться к работе после семи дней изоляции. Раньше этот срок составлял 10 дней. Однако сейчас его вынужденно урезали из-за всплеска "Омикрона". По данным CDC, заболеваемость новым штаммом в стране составляет уже 73% случаев заражения. Однако в CDC также заявляют, что время карантина могут сократить еще больше, если не будет медицинского персонала из-за COVID-19. Там добавили, что медицинские работники, полностью вакцинированные, включая ревакцинацию, не нуждаются в изоляции дома после контакта с пациентами с коронавирусом. В то же время, организация National Nurses United назвала опасным решение ослабить карантин и потребовала от CDC сохранить существующие рекомендации. "Ослабление рекомендаций по COVID-19 приведет только к дальнейшей передаче, болезням и смерти", — сказал президент National Nurses United Триунфо-Кортез. Напомним, за сутки 23 декабря в мире зарегистрировано рекордное количество COVID-больных. Такой показатель был с самого начала пандемии.