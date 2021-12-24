Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала Министерству здравоохранения обеспечить ревакцинацию для людей от 60 лет. Официально решение будет принято позже. Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Минздрав рекомендовал вводить бустерную дозу для этой возрастной категории через шесть месяцев после второй прививки .

Затем эту рекомендацию рассмотрит оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям, возможно, 28-29 декабря, отметил Лапий.

"У НТГЭИ есть еще три дня на обработку и внесение поправок в наши рекомендации, далее мы представляем их на штабе. Штаб за них голосует, а затем Министерство вводит в действие своим указом", – пояснил он. Напомним, Министерство здравоохранения объявило о внедрении в Украине ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса.