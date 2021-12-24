Часто ради экономии денег, за неимением времени или по другим причинам мы стрижем своих родственников, или сами просим их это сделать. Но это действительно не лучшая идея. Почему так не стоит поступать, пишет Ukr.media. Наши предки верили, что волосы являются определенным звеном — связью между нами и вселенной, поэтому старались стричься как можно реже. Также считалось, что волосы накапливают наш жизненный опыт. Кого нельзя стричь Чаще можно встретить такие запреты: дочери нельзя стричь отца, матери – ребенка, а жене мужа. Считается, что таким образом мы можем навредить энергетическому полю человека. Чем может обернуться такая стрижка Считается, что стригущие отца или мать, сокращают тем самым продолжительность их жизни. Муж и жена не могут стричь друг друга, так как это может закончиться ссорами и невзгодами. Также нельзя стричь ребенка, пока ему не исполнится год. А мать, которая будет постоянно обрезать пряди детям, может унести их удачу и везение себе. Стричь себя тоже нельзя В народе говорят, что таким образом можно сократить жизнь. Если сам себя подстригает одинокий человек, ему будет сложно найти вторую половину. А женщины могут снизить свои шансы стать матерью. Также такое самообслуживание может навредить финансовому успеху. Беременным нельзя стричь себя, потому что они сами избавятся от жизненной силы, да еще и у ребенка могут отнять ее. Стрижка себя вредит финансовой удачи. Лунный календарь стрижек на январь 2022 Считается, что стричься лучше всего на растущую луну, чтобы волосы были сильными и здоровыми. Лучшими днями для смены прически будут: 3, 4, 11, 13 число, а вот 28 января (на убывающий месяц) от этой процедуры лучше отказаться. Раньше мы писали, почему нельзя свистеть в доме, и какие неприятности это может вызвать.