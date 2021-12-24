Инфаркт миокарда не всегда развивается резко и внезапно. Первые признаки проблем с сердцем появляются задолго до сердечного приступа и могут сигналить о проблемах в течение многих недель. Специалист British Heart Foundation назвали три малоизвестных признака инфаркта миокарда, на которые часто не обращают внимания. Первым таким признаком медики называют внезапное чувство тревоги . У человека развивается состояние, напоминающее паническую атаку. На самом деле, это симптом того, что сердце испытывает недостаток кислорода. Специалисты отмечают, что вторым признаком сердечного приступа может стать чрезмерный кашель или хрипы . Это состояние вызывается скоплением жидкости в лёгких. Третий важный признак проблем с сердцем – отек стоп, лодыжек или голеней . Такие отеки четко указывают на сердечную недостаточность, поскольку сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к задержке жидкости. "Симптомы сердечного приступа могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно или неожиданно", — подчеркнули эксперты. Особенно опасно, когда эти три признака совмещаются с более известными симптомами инфаркта миокарда: Боль или дискомфорт в груди, не проходящие в состоянии покоя Боль в груди, распространяющаяся на шею, челюсть, спину, живот или руки Ощущение тошноты, головокружения или одышки Проблемы с речью, внезапная слабость, спутанность сознания , падение Внезапная сильная головная боль Неожиданные проблемы со зрением Онемение одной стороны тела Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев. А также рассказывали о том, как не спутать приближение сердечного приступа с изжогой.