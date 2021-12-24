Президент России Владимир Путин заявил, что запуск "Северного потока-2" снизит цену на газ для многих стран, включая Украину. Он назвал глупым решение не запускать трубопровод. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство РБК. По его данным, речь о "Северном потоке-2" зашла на заседании Государственного совета РФ. В ходе совещания Путин назвал дурацким противодействие запуску трубопровода, поскольку это обеспечит европейский рынок дополнительными объемами газа и снизит цены на бирже. "А поскольку многие страны, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня, это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена упала бы", — добавил российский президент. Напомним, Российская компания "Газпром" снизила поставки газа в ЕС через Польшу и Украину. Отметим, с начала 2022 года Венгрия станет поставлять Украине газ в объеме до 8 млн кубометров в сутки.