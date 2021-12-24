Президент Украины Владимир Зеленский поручил созвать заседание Совета по нацбезопасности и обороне. Заседание состоится на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление аппарата СНБО. Заседание СНБО согласно поручению главы государства состоится 29 декабря 2021 года. "Сегодня, 24 декабря 2021, после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова … глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины", — сообщили в аппарате СНБО. Повестка дня предстоящего заседания СНБО в настоящее время неизвестна. Напомним, последнее заседание СНБО прошло еще в начале ноября и касалось в основном ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе.