Лилия Ребрик недавно отметила с мужем хогеографом Андреем Диким розовую свадьбу – в честь десятилетия крепкого и счастливого брака пара вновь стала невестой и невестой, снявшись в нежной и романтической фотосессии. Потом, как водится, молодожены отправились в свадебное путешествие в Барселону. И вот, из Испании Лилия шлет поклонникам привет и поздравляет их с праздниками. Ведущая опубликовала яркий студийный фотосет с приветствиями в Instagram. Лилия позирует в шелковом легком платье цвета апероль от украинского бренда Кorolyok. Золотые бретельки-цепи, оригинальное оформление лифа в виде топа, пышная юбка и летучие рукава-крылья придали наряду особое кокетство и легкость.

Лилия Ребрик показала яркий образ в праздники (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Изящные бежевые босоножки на тонком длинном кольце, легкий макияж, объемная укладка и аккуратные едва заметные золотые украшения сделали образ по-настоящему игривым и женственным. "Это пост для новогодних желаний! Все, что вы здесь напишете, обязательно свершитесь в следующем году- вот угадаете мои слова, проверите! Потому что что делать, чтобы желания исполнились? Правильно, ВЕРИТЬ! Говорить с собой, с Богом, со Вселенной! "- обратилась Лилия к подписчикам и призвала их поделиться скоротечными мечтами или даже по возможности осуществить желание кого-нибудь другого. Поклонники с удовольствием начали выполнять задачи Лилии, а при этом не удержались от комплиментов для нее. Lady in yellow А мне очень хочется такое платье как на вас… Очень Вам подходит! Красивая и сексуальная Грационная Красивая, как весна Напомним, что ранее Лилия Ребрик в ярко-розовом платье покорила шармом.