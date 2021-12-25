Гранат – полезный продукт для укрепления иммунитета. Его зерна укрепляют здоровье, нервную систему и нормализуют давление. Единственный недостаток этого суперполезного фрукта – твердая кожица, которую трудно чистить. Потому фудблогерка Наташа Никандрова поделилась в Instagram лайфхаком, который позволит это сделать за 7 минут. Да, девушка рекомендует налить прохладную воду в сосуд, срезать верхушку граната, сделать надрезы, где перегородки, раскрыть и почистить гранат в воде. В результате все зерна останутся на дне, а весь мусор от него уплывет. Посмотреть это сообщение в Instagram

Сообщение распространено Наташа Никандрова (@natasha_nikandrova_) К тому же важно выбрать подходящий гранат. Вкусный и сочный фрукт должен отвечать следующим требованиям: Он должен быть целым, без трещин и пятен; Не рекомендуется, чтобы поверхность кожицы была гладкой, это признак недозрелого фрукта. Лучше, если кожура слегка подсушена, обтягивает зерна так плотно, что они даже проступают под ней; Свежий гранат не может мало весить, если он не тяжел для своих габаритов, то, скорее всего, практически сухой внутри; Не стоит зацикливаться на алой кожуре. Сорта граната с розовой шкуркой не менее сладкие и сочные; Особое внимание следует обратить на часть с соцветием. Хорошо если она сухая, коричневая и как бы сморщенная. Кроме того, гранатовые зерна состоят из клетчатки, являются источником витамина Е, полинасыщенных кислот и растительных жиров. Они способствуют очищению организма, нормализации обмена веществ и работе желудочно-кишечного тракта, а также выводят токсины.

Как быстро почистить гранат (pixabay) Раньше мы писали, что произойдет с организмом, если каждый день съедать по одному апельсину. Также мы писали, что нужно есть и пить в мороз, чтобы быть здоровым.