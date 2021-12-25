Рацион влияет на психологическое состояние человека, его самочувствие и вероятность либо провоцировать стресс, либо наоборот – избавить от тревоги и улучшить настроение. Какие продукты за что отвечают в нашем ментальном состоянии, объяснила диетолог Светлана Фус. Об этом эксперт рассказала в своем Facebook. Рыба, крупы, ягоды и фрукты, молочка и шоколад – у каждого продукта, кроме вкусовых качеств и питательных особенностей есть также свои "побочные" эффекты, влияющие на наше настроение и состояние. Жирная морская рыба ⁣ ⁣ ⠀ Морская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Диетолог рекомендует употреблять в пищу как минимум 2 блюда из жирной морской рыбы в неделю. Разнообразить меню можно такой рыбой, как анчоусы, сардины, сельдь, лосось, форель, скумбрия. Орех⁣⁣⠀ Сырые орехи, особенно грецкие, способны избавить от чувства тоски. В них находятся, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, успокаивающих нервную систему, влияют на артериальное давление. Цельнозерновая крупа ⁣ ⁣ ⠀ В крупах содержится триптофан – эта аминокислота способствует выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна). Свежие и замороженные ягоды ⁣ ⁣ ⠀ Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые могут снижать чувство тревоги. Молочные продукты ⁣ ⁣ ⠀ Молочные продукты (сыр) являются одним из источников тирозина – аминокислоты, которая является предшественником дофамина – одного из "гормонов счастья". Как отметила диетолог, именно недостаток дофамина вызывает у человека депрессию и стресс. Если же в рационе использовать правильное соотношение белков и углеводов, это поможет нормализовать продукцию дофамина и, соответственно, избавить от плохого настроения. Горький шоколад ⁣ ⁣ ⠀ Такой шоколад является естественным антидепрессантом, повышающим настроение. При этом эксперт призывает помнить о высокой калорийности продукта, поэтому нужно соблюдать меру. Оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека составляет около 25-30 граммов в день. Напомним, ранее нутрициолог назвала топ-11 продуктов для здоровья зимой, помогающих уберечься от инфекций и вирусов. Добавим также, что перед этим врач-диетолог перечислила продукты, которые нужно есть перед сном, чтобы выспаться.