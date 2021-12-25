В Китае за вчера зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой суточный показатель с 9 августа этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание kwongwah. В частности, 73 из новых инфицирований были ввезены из-за границы. Остальные – местные. "Повышенная температура, кашель и недомогание выявлены у 140 человек, остальные 24 — бессимптомные пациенты", — говорится в сообщении. По данным местного издания, в Китае за последние семь дней количество COVID-больных, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1881 пациент. Всего за все время в материковой части Китая коронавирусом заболели 100,8 тыс. человек (не считая бессимптомных больных). С начала пандемии в стране от болезни умерло 4636 человек. Напомним, в Китае наказали десятки чиновников, причастных к вспышке коронавируса в Сиане. Город-миллионник закрыли на локдауне.