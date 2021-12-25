Ученые провели исследование, показавшее, что шоколад улучшает настроение и положительно влияет на работу кишечника. В частности, эксперты говорят, что этот продукт удивительно полезен для здоровья. Об этом сообщает The Journal of Nutritional Biochemistry. Так, исследование проводилось с участием взрослых в возрасте 20-30 лет. Было установлено, что черный шоколад с 85% какао связан с лучшим настроением и здоровьем кишечника. Отмечается, что исследования были разделены на две группы в зависимости от содержания какао: одна группа ела темный шоколад из 70% какао, другая с 85%. Продукт они ели каждый день в течение трех недель. Ученые рассказали, что в конце исследования в группе, потреблявшей 85% темного шоколада, наблюдалось снижение "отрицательного эффекта" по сравнению с группой из 70%.

Шоколад оказывает положительное влияние на здоровье человека (pixabay) Исследователи даже пошли дальше, оценив влияние темного шоколада на смену настроения и то, как он связан с микробиотой кишечника. Оказалось, чтобы поддерживать кишечник в нормальном состоянии, нужно соблюдать диету. В частности она должна содержать полезное количество пребиотических и пробиотических продуктов. Пребиотические продукты поставляются в форме пищевых волокон, которые питают "дружественные" бактерии в кишечнике и поддерживают вашу пищеварительную систему. А пробиотические продукты – это живые бактерии и дрожжи, которые полезны для вашей пищеварительной системы и помогут улучшить и восстановить вашу кишечную флору. Кроме того, черный шоколад служит пребиотиком для кишечника, учитывая, что он богат клетчаткой. К тому же темный шоколад от 70% до 85% содержит 11 г клетчатки на 100-граммовую плитку шоколада. Раньше мы называли признаки, которые помогут понять, что шоколад испортился и не отравиться. Также мы писали, что ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать в день для счастья.